Måneskin regresa a Chile con "Rush World Tour": lugar y entradas

Tras debutar en Chile el pasado septiembre, Måneskin regresa a Chile para presentarse en el Estadio Bicentenario de La Florida con la gira "Rush World Tour".

La banda italiana, que aterrizará en territorio nacional el próximo 27 de octubre, llegará con su nuevo álbum "Rush", que incluye los exitosos singles "Supermodel", "The Loneliest" y "Gossip" junto a Tom Morello (Rage Against the Machine).

La preventa de entradas estará disponible a partir del lunes 20 de marzo, con un 20% de descuento para clientes Entel y Tarjetas Scotia, a través del sistema Ticketmaster. En tanto, la venta general comenzará el miércoles 22 a las 11:01 horas mediante el mismo portal.