Red Hot Chili Peppers en Chile 2023: fechas, horarios y teloneros

Después de cinco años, Red Hot Chili Peppers regresa a Chile con un concierto como parte de su gira Global Stadium Tour.

El cuarteto realizará dos conciertos en Santiago y marcará el retorno de John Frusciante al país como parte de RHCP: su última vez en el país fue en 2002 en la gira By the Way.

Cabe recordar que las entradas para los conciertos están agotadas.

¿Cuándo viene Red Hot Chili Peppers a Chile?

Red Hot Chili Peppers tiene confirmados dos conciertos en Movistar Arena: el domingo 19 y el martes 21 de noviembre.

¿Quiénes son los teloneros?

La presentación de Red Hot Chili Peppers tiene dos números teloneros:

Miles de Aves

Irontom

Horarios de Red Hot Chili Peppers en Chile

La producción reveló los horarios de los conciertos de RHCP en Chile:

18:00 horas Apertura de puertas

18:45 horas Show Miles de Aves

19:45 horas Show Irontom

21:00 horas Show Red Hot Chili Peppers

¿Qué se puede entrar al Movistar Arena?

Los elementos permitidos son:

Bolsos y mochilas (máximo 30 x 60 cms)

Carteles (máximo 43 x 45 cms)

Bolsas botellas

Bloqueador solar

Baterías portátiles

Tapones de oído

Cosméticos (máximo 100 ml)

Elementos prohibidos al Movistar Arena

Lo que no se puede entrar: