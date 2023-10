Slash y Myles Kennedy en Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas?

El guitarrista Slash, conocido principalmente por su carrera con Guns N' Roses, anunció un concierto en Chile para 2024.

El estadounidense vendrá al país junto al cantante Myles Kennedy y la banda The Conspirators en el marco de su gira internacional "The River is rising", con la cual promocionan su más reciente disco "4".

Esta será la primera presentación de la dupla en Chile desde el año 2019 cuando actuaron en el Teatro Caupolicán. Ahora, ese mismo recinto los recibirá una vez más el próximo 13 de febrero.

Entradas para Slash

La venta de entradas para el concierto de Slash en Chile iniciará su fase de preventa este jueves 19 de octubre a las 10:00 horas a través de este enlace.

En tanto la venta general comenzará el viernes 20 de octubre a las 10:00 horas en Puntoticket. Los precios aún no han sido revelados.