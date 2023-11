Casi una década después, la banda sueca The Hives está lista para su regreso con un concierto en Chile.

El conjunto confirmó su regreso luego de su último paso por Chile, en 2014 siendo banda invitada de Arctic Monkeys. Previamente estuvieron en 2008 y 2013.

Ahora The Hives llega como con su gira The Death Of Randy Fitzsimmons, que promociona su más reciente álbum lanzado meses atrás.

¿Cuándo viene The Hives a Chile?

El concierto de The Hives será el próximo lunes 27 de noviembre en el Teatro Caupolicán.

Entradas para The Hives

Las entradas están a la venta por Puntoticket y sus precios con cargo por servicio son:

Palco: $63.250

Cancha: $51.750

Platea: $51.750

Movilidad reducida: $63.250

Acompañante movilidad reducida: $63.250

Setlist de The Hives