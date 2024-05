Tras cancelar "por salud" en 2023, Engelbert Humperdinck

Pese a que inició su carrera a mediados de la década de 1950, Engelbert Humperdinck debutó en Chile recién en 2012 y luego regresó en 2015 para dos presentaciones. Luego debieron pasar varios años para que anunciara un nuevo show, pero el concierto programado para junio de 2023 se canceló un par de días antes, "por problemas de salud".

Ahora, con 88 años -que cumple este 2 de mayo-, el británico intérprete de "Release me", "The last waltz" y "Quando, quando, quando" anunció una nueva visita al país, con un concierto en el Teatro Caupolicán, el 5 de octubre.

Las entradas, a la venta en Puntoticket, tienen valores desde 60.000 pesos.

Tras anular el show en Chile, el artista logró retomar su agenda de conciertos en septiembre del año pasado, principalmente en casinos y otros escenarios de Estados Unidos