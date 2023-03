El Palacio de los Deportes de México repleto recibió a la banda australiana Tame Impala, que días antes generó preocupación en sus seguidores latinoamericanos luego de que su líder, Kevin Parker, entrara al quirófano para operarse la cadera por una fractura.

Pero el show continuó y anoche, los originarios de Perth celebraron su primera presentación de lo que será su tramo que los traerá el próximo domingo de vuelta a Chile como cabezas principales del festival Lollapalooza.

Con una propuesta visual colorida y psicodélica, el grupo abrió con "One More Year" de su último disco "The Slow Rush", cuyos temas formaron parte no menor del repertorio, además de hacer un repaso por su aclamada producción "Currents" y éxitos anteriores como "Elephant" y "Feels like we only go backwards".

