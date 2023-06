La banda Blur estrenó "St. Charles Square", nuevo adelanto de su álbum "The Ballad of Darren". El cuarteto liderado por Damon Albarn, que regresa con su primer LP desde "The Magic Whip" (2015) el 21 de julio, volverá a Chile en noviembre para presentarse en el Festival Fauna Primavera.

