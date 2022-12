Taylor Swift da nueva oportunidad a sus fanáticos para comprar entradas tras "fiasco" de Ticketmaster

Hace casi un mes, miles de fanáticos de Taylor Swift reportaron problemas para obtener entradas de preventa para el "The Eras Tour", a través de Ticketmaster, empresa que fue apuntada por la intérprete de "Gorgeous" y su equipo como responsable del "fiasco". Pues bien, este lunes la ticketera y la cantautora anunciaron la venta de nuevos boletos para la gira de Swift por Estados Unidos.

"Felicidades, has sido seleccionado para tener otra oportunidad por tiempo limitado para comprar 2 boletos para 'Taylor Swift: The Eras Tour' (...) Nos disculpamos por las dificultades que puedas haber experimentado, el equipo de Taylor nos ha pedido que creemos esta oportunidad adicional para que puedas comprar tickets", decía el mensaje que fanáticos registrados en el programa de Ticketmaster "Verified Fan" recibieron este lunes.

‼️| E-mails are being sent to some fans who got boosts but didn't manage to buy "The Eras Tour" tickets! pic.twitter.com/1GvQutp5L1