Marcianeke espera colaboración con The Beatles: "Yo feliz si llego a compartir con ellos"

Una particular respuesta tuvo Marcianeke al ser consultado por la banda The Beatles y una posible colaboración con el disuelto grupo inglés.

En una entrevista con 24 Horas, la voz de "Qué pasa" hablaba de inspiraciones y colaboraciones. "Con Ñengo Flow y Bad Bunny, voy para allá para estar más cerca de ellos", dijo.

Ante la respuesta, le preguntaron "¿Los Beatles te gustan?" a lo que Marcianeke respondió: "Yo feliz si llego a compartir un día con ellos".

Cabe recordar que The Beatles se formó en 1960 y se disolvió en 1970. De los cuatro miembros, solo sobreviven Paul McCartney y Ringo Starr.

#Musica ..o estaba haciendo una broma ,o marcianeke no sabía nada de The Beatles 🤦🤦🤦🤦🤦..Está generación actual cree que la vida comenzó con ellos....Dice yo feliz me gustaría compartir un día con ellos 🤦🤦🤦🤦🤦 pic.twitter.com/LtFQ8Wdlf1