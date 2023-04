Marcianeke recuerda pregunta sobre The Beatles: "No los cachaba mucho"

Una de las instancias particulares de este año fue una pregunta sobre The Beatles que le hicieron a Marcianeke, quien dijo que le gustaría colaborar con la desaparecida banda.

A fines de marzo se conoció un extracto de una entrevista de Marcianeke en 24 horas, en donde se le consultó si le gustan The Beatles y su respuesta se hizo viral: "Yo feliz si llego a compartir un día con ellos".

Ahora, en entrevista con La Tercera, se le recordó el momento y el cantante dijo que "los de la tele quisieron intentar pisotearme tirándome alguna talla. Me sentí pisoteado. De hecho, saliendo, los cabros me dijeron: 'te hicieron una pregunta con el objetivo de hacerte cagar. Porque ibai bien'".

Asimismo, afirmó que "no soy mucho de bandas antiguas" y que sobre The Beatles "no los cachaba mucho".

Y también avisó que no volverá a la TV: "Para nunca más ellos, se cortan la mano solos. Yo soy de una pura vez no más. Si a la primera ya no, cagaste. Es blanco o es negro".