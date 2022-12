"Realmente no podía hablar del tema": Paul McCartney recordó su reacción ante la muerte de John Lennon

A más de 40 años de la muerte de John Lennon, su compañero en The Beatles, Paul McCartney, recordó recientemente cómo reaccionó ante la partida de su amigo, confesando los motivos por los que no podía hablar al respecto.

"Fue difícil cuando John murió. El hecho me golpeó tanto que realmente no podía hablar del tema. Recuerdo haber llegado a casa desde el estudio cuando escuchamos la noticia de su muerte. Prendí la televisión y veía a gente decir: 'John Lennon era esto o era aquello' o 'recuerdo haberlo conocido'", confesó el músico de 80 años en The Beatles Channel de SiriusXM.

"Entonces pensé que yo no podría estar haciendo lo que toda esa gente. No me imaginaba yendo a la tele a decir lo que John significaba para mí. Era un sentimiento muy profundo que no podía expresar con palabras", dijo el autor de "Hey Jude".

Además, McCartney habló sobre la composición de la canción "Here Today" de 1982, con la que logró procesar finalmente la muerte de Lennon, con quien logró reconectar antes de que fuera asesinado en diciembre de 1980.

"Estaba en un edificio, el cual se volvió mi estudio de grabación. Tenía un par de habitaciones vacías arriba y me senté en el piso de madera en una esquina, con mi guitarra, y comencé a sacar los primeros acordes del tema", reveló el artista sobre la canción con la que rindió tributo al ídolo británico dos años después de su fallecimiento.