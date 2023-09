The Rolling Stones estrena canción junto a Lady Gaga y Stevie Wonder

El legendario grupo The Rolling Stones lanzó su nueva canción "Sweet Sounds Of Heaven", la cual cuenta con la participación de Lady Gaga y Stevie Wonder.

La inédita colaboración se grabó "en vivo" en enero pasado. Según contó Mick Jagger, líder del grupo británico, invitaron a Lady Gaga para hacer este tema.

"Fue una gran experiencia, ella simplemente entró en el estudio y se ánimo, vio sus partes, sintió su camino y luego se volvió más segura", aseguró la voz de "Wild Horses".

Tras la sesión, los músicos grabaron algunos segmentos extra y perfeccionaron algunas capas: el resultado fue un tema en clave blues de más de 7 minutos que también cuenta con una versión más corta de poco más de 5 minutos.

En la grabación también participó el mítico músico estadounidense Stevie Wonder, quien fue el encargado de los teclados en este tema.

"Sweet Sounds Of Heaven" será parte de "Hackney Diamonds", el nuevo disco de The Rolling Stones que será lanzado el 20 de octubre.