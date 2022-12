The Weeknd estrenará canción para la banda sonora de "Avatar: El camino del agua"

A través de su cuenta de Instagram el cantante The Weeknd confirmó que participará de la banda sonora de "Avatar: El camino del agua", la segunda entrega de la saga dirigida por James Cameron que llegará a los cines este 15 de diciembre.

El canadiense mostró un breve teaser del tema junto al logo de la producción y su fecha de estreno.

De acuerdo a Entertainment Weekly la canción de The Weeknd se podrá escuchar durante los créditos de la película.

Para celebrar Jon Landau, productor de la cinta original de 2009 y de esta, le dio la bienvenida al artista a la familia de "Avatar".

As the Na’vi say, “Zola'u nìprrte' soaiane Avatar”… Welcome to the Avatar family. pic.twitter.com/yc9no1sJki