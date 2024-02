Xuxa anunció su retiro de los escenarios: La gira no incluiría a Chile

La cantante brasileña Maria da Graça Xuxa Meneghel, mejor conocida como Xuxa, anunció su retiro como "La Reina de los Bajitos", luego de más de 40 años de carrera, y reveló que planea una gira por Brasil y Argentina.

Según consignó el periodista argentino Dani Ambrosino en "América Noticas", la artistas jubilará a su personaje del programa infantil que le dio reconomiento internaionalcon una gira que comenzará en Brasil y terminará en Argentina, "porque acá recibió muchísimo cariño del público", dijo.

Asimismo, en una entrevista anterior para Omelete, Maria da Graça dio algunos detalles y afirmó que "no es para despedirme de los escenarios, más allá de todo, es para que la nave se despidida de ellos".

"Las personas quieren verme con colitas, con botas, y yo dije 'bien, si la nave aparece, yo tengo que estar de ese modo'. Pero, si la nave se despide, yo puedo, muy bien, venir sin la nave, con el cabello corto y cantar", afirmando que no se trata de un retiro total de la música.

Asimismo, precisó que las presentaciones deberían "empezar a partir de julio. Debes saber cuáles son los lugares en los que vamos a presentarnos... Diez o doce lugares, el último va a ser en Argentina".

La promesa de Xuxa de no volver a Chile

Por el momento, no se ha confirmado alguna información de que Xuxa pueda llegar a Chile.

Sin embargo, es algo que tampoco se podría esperar luego de lo ocurrido en el Festival de Viña del Mar del año 2000, cuando la artista rompió en llanto al no entender lo que el "monstruo" coreaba cuando interpretó "Ilarié".

Tras el bochorno, la artista prometió no volver más al país, apuntando que "no estoy triste, sino decepcionada. A Viña del Mar no volveré más. Dejaré ese festival para los cantantes".