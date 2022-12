Desde Sonic hasta Hunter X Hunter: Anime Expo anuncia potente edición para 2023

La feria Anime Expo anunció los detalles de su edición número 30, la cual se realizará en el Centro Cultural Estación Mapocho entre el 3 y el 5 de febrero de 2023.

Entre sus invitados, el evento confirmó a Masatoshi Ono, cantante japonés responsable de los temas de apertura de animes como "Hunter X Hunter" y "Dragon Ball Z Kai", y a Sayaka Sasaki, la cantante que oficia como voz principal de obras como "Nichijou", "Girls & Panzer" y "Uchuu Senkan Yamato 2199", entre otras.

Además estará el cantante estadounidense Johnny Gioeli que, junto a su grupo Crush 40, ha dado vida a numerosas bandas sonoras de la saga de "Sonic the hedgehog".

Pero no solo música habrá en Anime Expo 2023 ya que también se confirmó la presencia de Eiji Shiroi, histórica ilustradora japonesa que ha participado en el arte de títulos de variados videojuegos como "Fatal Fury", "Samurai Shodown", "King Of Fighters", "Art Of Fighting" y "Metal Slug", entre muchos otros.

Además de los artistas internacionales, la feria contará con diversas actividades a lo largo de sus tres días de duración: conferencias y talleres, gastronomía, videojuegos, artistas locales, espacios para cosplays, más de 30 tiendas disponibles, cerca de 20 comunidades, junto con juegos, concursos y premios.

Las entradas se pueden adquirir a través del sistema Ticketchan con valores que van desde los $12.000 hasta los $50.000.