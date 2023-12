Actor negó acusaciones de Nicole Block contra Pancho Melo

La polémica salida de las teleseries de Nicole Block sumó un nuevo capítulo, luego de que la actriz se refiriera a un supuesto caso de bullying del que fue víctima.

En 2018 Block señaló en sus redes sociales que tuvo un altercado durante las grabaciones de "Tranquilo papá" en Mega con "un actor 'importante'", quien la habría "gritoneado frente a un equipo de 40 personas".

En una reciente entrevista con Tiempo X, la actriz confirmó que se trataba de Francisco Melo. "Lamentablemente pasó hace 8 años atrás donde las cosas eran muy distintas y nada qué hacer. ¿Pero sabes qué? Lo agradezco porque seguiría pegada en el mundo de las teleseries que no es algo que me interese mucho", señaló al citado medio.

Durante su paso por "Tierra Brava" Nicole Block también aseguró sobre el incidente que "el hueón trató de que me echaran, dejé la cagá. Me echó del set una vez porque metí ruido porque me tropecé cuando dijeron 'acción', le fui a pedir disculpas y me dijo 'sale'. Es un déspota, se cree que es de otra raza".

Actor lo desmiente

A través de una publicación en Instagram del mismo medio uno de los actores que participaron en la recordada teleserie aseguró que los dichos de Block eran falsos.

Christian Venegas ("León" en Fusión Humor), quien tuvo una participación en la ficción, indicó que "esto es falso". "La mala energía la generaba ella por su falta de conciencia y trabajo grupal. No deslegitimo lo que ella sintió, pero doy fé que era generado por su actitud", sostuvo.