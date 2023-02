Actriz mexicana acusó de maltrato a Cristián de la Fuente: "Todavía estoy sanando"

Por años fue un rumor en la prensa mexicana una supuesta mala relación del chileno Cristián de la Fuente con su compañera Karyme Lozano tras grabar la teleserie "Quiero amarte" en 2014.

Sin embargo la intérprete mexicana confirmó que fue víctima de maltrato y de bullying por parte del actor nacional. En una íntima conversación con En casa de Mara, Karyme Lozano habló del tema, aunque no entregó tantos detalles debido a que "todavía estoy sanando algunas cosas".

Allí Lozano explicó que, si bien había trabajado con De La Fuente en una producción anterior, fue en "Quiero amarte" donde el actor "no estuvo nada bien".

"Yo sí he dicho que en esta novela sufrí bullying. Yo nunca había sufrido bullying en mi vida, jamás. Y sí, la pasé muy mal, al grado que yo llegaba todos los días llorando a mi casa, y no entendía que era bullying", comenzó diciendo.

"No he hablado con nadie y quiero ser cuidadosa.... no sé cómo decirte...", le dijo una nerviosa Lozano a la conductora, para luego contar que "me empecé a volver introvertida, yo quería que se acabara esa novela, porque lloraba todos los días. Ya quería que acabara la novela".

"¿Se burlaba de ti?", le preguntó la conductora, a lo que ella respondió "todo lo que te puedas imaginar, incluyendo otra cosa que estoy trabajando, que todavía estoy sanando, que a lo mejor nunca lo voy a hablar al público".

Cristián de la Fuente acusado de bullying

Karyme Lozano recordó que en "Soñar no cuesta nada", la primera teleserie en la que trabajaron juntos, tenía una buena relación con De la Fuente. Pero luego este cambió. "De pronto fue ataque, tras ataque; al grado que llegué a hablar a niveles altos, pero no hablé tan claramente como debí haber hablado, no fui muy específica, nunca había vivido una cosa así en mi vida, jamás", indicó.

"Hay gente que es mala. Esta persona puso en mi contra a mucha gente, hasta medios", agregó la actriz, quien también reveló que su esposo "lo quería golpear en ese entonces".