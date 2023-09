Angélica Sepúlveda reveló que regresa a las pantallas de Canal 13

Una de las estrellas de Canal 13, Angélica Sepúlveda, afirmó que volverá a esa estación privada, aunque en un principio no sería para su próximo reality.

Sepúlveda, ganadora de "Granjeras" y participante de "1810" y "Mundos Opuestos", dio a conocer la noticia en su cuenta de Instagram.

"Aunque me reten los amorosos productores, hay algo que deben saber por mí antes que por otro medio. Hace un tiempo me invitaron al estelar del 13 y acepté, así que pronto volverá la Carmela a Santiago a no sé qué, pero ahí estaré", dijo la profesora de lenguaje.

Sin decir el programa, afirmó que "para mi sorpresa no es solo un invitado, leo el contrato y dice dos (...) me tinca que no será muy amiga mía la otra invitada, porque me hicieron firmar como diez contratos y ofrecieron buenas lucas para que no me arrepienta".

Con ello, posiblemente se trate de "El Purgatorio", estelar que va los jueves y que consta de dos invitados por noche. Por ahora, no hay detalles de una posible incorporación al reality "Tierra Brava".