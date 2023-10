Angelina Jolie rompe el silencio sobre conflicto israelí palestino

La actriz estadounidense esperó semanas tras el conflicto entre Israel y Gaza para dar su opinión, la que generó una serie de comentarios divididos.

En un sentido mensaje, la ganadora del Oscar argumentó que pese al ataque de los yihadista de Hamás, el que mediáticamente fue mostrado al principio del conflicto bélico, mostró su desacuerdo con el actuar del Estado de Israel.

Específicamente, la estrella de Hollywood, quien lleva 20 años trabajando para grupos refugiados, manifestó su postura ante la ofensiva del estado gobernado por Netanyahu, el primer ministro de Israel desde diciembre de 2022 en Gaza.

"La muerte de tantos civiles inocentes"

"Como millones alrededor del mundo, he pasado las últimas semanas molesta con el ataque terrorista de Israel, la muerte de tantos civiles inocentes y me he preguntado qué hacer para ayudar", introdujo en una publicación en su cuenta de Instagram.

En la misma línea, Jolie manifestó que "yo también estoy rezando por el pronto regreso de cada uno de los rehenes y por las familias que cargan un dolor inimaginable por haber perdido un ser querido".

"Gaza es el hogar de más de 2 millones de personas (la mitad de ellas niños) que llevan casi 20 años viviendo bajo un severo bloqueo, además de décadas de desplazamiento y apatridia", reflexionó, y agregó que ella ha aportado económicamente a médicos en la zona de conflicto.

Siguiendo su retórica, Angelina Jolie argumentó que "la población de Gaza no tiene a donde ir, no tiene acceso a comida o al agua, no tiene posibilidades de evacuar y tampoco tiene el derecho humano de cruzar la frontera para buscar refugio".

Las divididas opiniones

La manifestación de la reconocida actriz generó una serie de comentarios, sobre todo de quienes se manifestaron en contra de su punto de vista.

"Esto es muy decepcionante por parte de alguien que se hace llamar humanitaria", "¿Por qué cada vez que una celebridad habla sobre Gaza, empiezan hablando sobre Israel? Esto es muy triste", corresponden a algunos de los comentarios en contra de su declaración.