Aseguran que Angélica Castro y Cristián de la Fuente esconden que retomaron su relación

Desclasificaron que Angélica Castro y Cristián de la Fuente hacen lo posible para pasar desapercibidos del público y de los medios para que no los vean juntos.

La noticia fue dada a conocer por el periodista de espectáculos Sergio Rojas en el programa "Qué te lo digo", y aseveró que a casi más de un año del escándalo protagonizado por de la Fuente, ambos fueron avistados en el aeropuerto.

Tal hecho contradice las anteriores declaraciones del actor, quien tras ser captado en México besando a otra mujer aceptó su error y hace algunos meses aseguró que desde el incidente "ya no estaban juntos".

"Ella muy tapada"

Mediante sus redes sociales, la presentadora y actriz ha mostrado postales de Puerto Varas, aunque no ha publicado que se encuentra acompañada.

Pero Sergio Rojas aseguró todo lo contrario, y enfatizó que tuvieron "un modus operandi": "Venían en el avión, la Angélica con gorro de lana, lentes gigantes, sentados juntos y primero se baja él y después ella, muy tapada", comentó.

"Se están dando una nueva oportunidad, no quien a lo mejor hacerlo de manera tan pública, pero la gente que venía en el avión me decía 'qué ridiculez más grande', porque venían todo el rato juntos, entonces para qué se bajaron separados", analizó.

"No hubo día que no le escribiera"

Semanas atrás, la periodista de espectáculos Cecilia Gutiérrez desclasificó que De la Fuente y Castro reiniciaron su relación y aseveró que él ha demostrado sus esfuerzos para evitar un quiebre definitivo.

"Desde el día en que se conocieron las imágenes de su infidelidad, él no dejó de escribirle y mandarle un detalle todos los días a su mujer. No hubo día en que no le escribiera y no le enviara algo a su mujer con el fin de recuperarla", comentó Gutiérrez.