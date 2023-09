Aylén Milla reveló complejo efecto secundario del cáncer

La modelo Aylén Milla se refirió a los efectos secundarios de la quimioterapia a la que debió someterse.

La exchica reality utilizó sus historias de Instagram para hablar de su estado de salud luego de padecer un agresivo cáncer de mama triple negativo.

"De repente me muero de calor y me quiero sacar todo. Se llama menopausia", confesó la trasandina.

"Quién diría 33 años con menopausia, amazing! You never know", añadió.

Milla, que saltó a la fama en Chile tras ser parte de "Amor a Prueba" en 2014, habló por primera vez de su diagnóstico el pasado mayo, revelando que llevaba aproximadamente cinco meses en tratamiento y 16 quimioterapios.

Asimismo, la modelo celebró durante julio encontrarse libre de la enfermedad con un colorido vídeo en redes sociales.