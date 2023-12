Billie Eilish revela sentir atracción hacia mujeres: "No me di cuenta que la gente no sabía"

La cantante estadounidense confesó que no es heterosexual, como los medios y seguidores habían supuesto todo este tiempo.

Recientemente, la intérprete de "What was I made for?", quien protagonizó la portada de la revista Variety en su edición "Power of Women", comentó por primera vez que siente atracción hacia las mujeres.

De hecho, la galardonada joven de 21 años, quien ha sido ligada románticamente con hombres con los que se ha visto públicamente, aseguró que siempre pensó que la gente estaba al tanto de la fluidez en su orientación sexual.

¿Qué dijo Billie Eilish sobre su atracción hacia las chicas?

Al ser entrevistada en la alfombra roja del evento Hitmakers del mismo medio, Eilish complementó que sus dichos no ocurrieron como un gesto para "salir del closet" en sí, y manifestó su sorpresa.

"Pensé, ¿No era obvio? No me di cuenta de que la gente no lo sabía. Realmente no creo en eso. Me pregunto: ¿Por qué no podemos simplemente existir? He estado haciendo esto durante mucho tiempo y simplemente no hablé de ello".

Al ser consultada sobre qué podría esperar de las chicas tras revelación, Billie respondió: "Todavía les tengo miedo, ¡Pero creo que son bonitas!".

La primera vez que la joven estrella comentó su sentir ocurrió en noviembre, en una declaración a la misma revista. "Nunca sentí que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Las amo mucho. Las amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad".

"Tengo conexiones profundas con las mujeres de mi vida, las amigas de mi vida, la familia de mi vida", agregó. "Me siento físicamente atraída por ellas. Pero también me intimidan mucho ellas, su belleza y su presencia".