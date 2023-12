Bofetada en los Oscar salvó su relación con Will Smith, según Jada Pinkett Smith

A pesar de no llevar siete años juntos, Will Smith y su esposa Jada Pinkett Smith siguen casados. Pero la mediática bofetada que el actor le propinó al comediante Chris Rock en los Oscar 2022 le brindó a ella una decisiva respuesta a la crisis matrimonial.

De hecho, Pinkett Smith recientemente calificó positivamente el impulso de la estrella de Hollywood, ya que marcó un antes y un después en su incierta relación.

Más de un año después, la actriz y productora vio cómo después del incidente, ocurrido luego de que Rock hiciera una broma de mal gusto sobre su alopecia, todo alrededor comenzó a brillar.

"Ahora lo llamo la 'santa bofetada'"

De acuerdo a Jada, el polémico hecho la hizo darse cuenta que debía seguir casada con Will, después de que ambos contemplaran el divorcio.

"Estuve a punto de no asistir a los Oscar de ese año, pero me alegro de haberlo hecho", señaló Pinkett Smith al Daily Mail. "Ahora lo llamo la'santa bofetada' porque vinieron muchas cosas positivas después", aseveró.

"Después de todos esos años tratando de averiguar si me iría del lado de Will, me tomó esa bofetada para ver que nunca lo dejaría", agregó."¿Quién sabe dónde estaría nuestra relación si eso no hubiera pasado?", se cuestionó.