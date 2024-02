Bryan Cranston fue sospechoso de homicidio junto a su hermano en los '70

El actor Bryan Cranston, reconocido por su papel en "Malcolm in the Middle", recordó en el podcast "Dinner's on me", conducido por Jesse Tyler Ferguson –Mitchell Pritchett en "Modern Family"- cuando fue sospechoso de homicidio junto a su hermano en la década de 1970.

El intérprete de Walter White en "Breaking Bad" relató que a sus 20 años realizó un viaje por Estados Unidos junto a su hermano Kyle, en el que llegaron a trabajar en un restaurant en Florida, donde su jefe, llamado Peter Wong, era un "cascarrabias", consignó People.

"No había forma en la Tierra de que pudieras sacar su lado positivo. Pero le gustaban las mujeres", señaló, y apuntó que junto a sus compañeros discutían lo malo que era Wong y cómo podían acabar con él, agregando que salió la idea de golpearlo con su propio wok y utilizar la moledora de carne. Todo en tono de broma, reparó, "nos reíamos. Estás en una cocina, hay un millón de maneras de matar a alguien en una cocina", apuntó.

Sin embargo, el mismo día que los hermanos Cranston renunciaron y se fueron de Florida para seguir el viaje, su jefe desapreció. "No lo encontraron durante una semana, semana y media, dos semanas", lo que llevó a que la policía consultara por ellos y los pusiera como principales sospechosos.

¿Qué pasó con el jefe de Bryan Cranston?

El actor relató que el gusto por las mujeres de Wong lo traicionó, se fue con una mujer que lo engañó y lo llevó a una casa, donde otra persona lo asaltó y golpeó en la cabeza, para luego ponerlo dentro del maletero de un auto.

Mientras tanto, él junto a su hermano ya se encontraban en Carolina sin tener idea de que eran buscados y mantenían una orden de captura por la policía de Florida.

No obstante, antes de que los encontraran, la investigación logró dar con los verdaderos culpables y concretaron el arresto de Billy Wayne Waughtel y dos cómplices, los que terminaron presos.