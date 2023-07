"Caso relojes": Parived presentó licencia médica previo a la audiencia de reformalización

Marco Antonio López, más conocido como Parived, presentó un certificado médico previo a la audiencia que se llevará a cabo este miércoles y en la cual el Ministerio Público reformalizará la investigación en contra de él y otros nueve imputados indagados en el "caso relojes".

El fiscal Eduardo Baeza precisará los hechos que se le imputan a Parived y que serían constitutivos de delitos de asociación ilícita, receptación y receptación aduanera, en los cuales tendría calidad de autor.

No obstante, la expareja de Tonka Tomicic no se presentará ya que a través de sus abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos presentó un certificado médico. "Debe permanecer en reposo en cama por siete días. No puede hacer fuerza", se lee en el documento firmado por su neurocirujano, según informó La Tercera.

Por lo anterior, se deberá fijar una nueva fecha para que el persecutor le comunique formalmente los nuevos antecedentes que constan en la carpeta del "caso relojes", en el cual se indaga asociación ilícita para el contrabando y comercialización de artículos de lujo robados. En este caso, Parived es identificado como intermediario y comprador habitual de joyas.

Pese a que la defensa de Parived recalca que él no tiene vínculo, durante la audiencia de este miércoles se entregarán nuevos antecedentes respecto de la participación de los coimputados: Se trata de Fabián Ahumada, Luis Vásquez, Jorge Cancino, Carlos Carrillo, Daniel Urzúa, Estrella Dinamarca, Jaime Quiroz, Tiare Carrasco y Ricardo Parada.

Asimismo, en la audiencia se formalizarán cargos en contra de José Uribe, Romina González y José González, por los delitos de receptación y receptación aduanera.