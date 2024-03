Cathy Barriga rompe el silencio: "Estoy lejos de lo que dicen que soy"

La exalcadesa de Maipú Cathy Barriga, quien se encuentra con arresto domiciliario como medida cautelar en medio de una investigación por fraude al fisco, rompió el silencio y respondió a las críticas en su contra.

A través del programa "Zona de Estrellas", la ex Mekano dijo: "Hay gente subiéndose a la micro", haciendo referencia a las declaraciones de Tomás Vodanovic, actual edil de la comuna capitalina, quien abordó la investigación en "Podemos Hablar".

"Por la envergadura de los delitos cometidos, yo creo que requerían de otra medida cautelar", lanzó Vodanovic. "Estamos todavía en etapa de investigación, y yo creo que la justicia tarda, pero llega", añadió.

En respuesta a estas declaraciones, la ex Robotina expresó: "Es bien triste escuchar a gente que no me conoce...Yo llevo muchos años en la tele, en los estudios de la Rock and Pop tuve una carrera chiquitita con distintos aciertos y como una pelotita de nieve tuve teniendo más oportunidades".

"Yo siempre tuve el cariño de la gente, y finalmente, cuando tú eres más hermética con tu vida, yo soy más cerrada con mi vida, me he protegido por las cosas que me han pasado, se sienten con el derecho a inventar y a crear realidades que no son. Yo estoy muy lejos de lo que dicen que soy, y es un daño", aseguró.