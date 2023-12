Chico bueno: Dave Grohl alimentó a cientos de personas sin hogar en Australia

Puede que la banda estadounidense Foo Fighters se encuentre en una ajetreada gira por Australia, aunque eso no significa un impedimento para sus miembros de servir a la comunidad.

Durante un descanso entre el tramo desde Melbourne y Sydney el viernes 8 de diciembre, Grohl decidió aliarse a fundación The Big Umbrella para servir cientos de platillos a personas sin hogar.

Actualmente, la banda se encuentra terminando la parte australiana de su última gira en el marco de su último LP de estudio, "But Here We Are", y el músico no pudo elegir una mejor manera de invertir su corto tiempo libre.

"Un día que nunca olvidarán"

Una crónica de la jornada compartida por la misma fundación describió cómo Dave Grohl pasó "18 horas preparando y ahumando con cariño 120 kg de costillas de cerdo, nalga de cerdo y falda de ternera antes de entregarlos a #mgskitchen a la mañana siguiente".

Dave junto a dos colaboradores, incluido el Youtuber "Nat's What I Reckon" "llegaron a las 9 de la mañana a la cocina de MG rebosantes de energía y entusiasmo para preparar suaves panecillos de patata llenos de carne de cerdo desmenuzada, ensalada de col y pepinillos, costillas de cerdo ahumadas y suculenta falda de ternera", relataron.

Recalcaron que "en medio de un calor sofocante", en total sirivieron 430 comidas durante más de dos horas "firmando todo lo que la gente encontraba en platos de cartón y camisetas, y siendo tan humildes como siempre".

"Será un día que 'nuestros amigos de la calle' nunca olvidarán, ya que se encontraron con una leyenda del rock y uno de los tipos más simpáticos del planeta, que se preocupa de verdad por las personas necesitadas. No hay palabras para describir el impacto de esta experiencia positiva", comentó la organización.