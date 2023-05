¿Con problemas? Los videos de Ben Affleck y Jennifer Lopez que levantaron sospechas en redes

Las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre supuestos problemas en el matrimonio de Jennifer Lopez y Ben Affleck.

La pareja fue captada en dos videos que se hicieron virales por un presunto mal humor del actor. Sin embargo, otros registros de esos momentos lo desmienten.

El primer video que se difundió muestra a Affleck abriéndole la puerta del auto a Lopez y luego dando un fuerte portazo. El actor termina mirando con cierta molestia a los paparazzi, lo que hizo pensar a los fans que estaba "estresado".

En fotos captadas poco antes se ve a la pareja sonriendo, por lo que otros seguidores creen que el "enojo" del intérprete de "Batman" iba dirigido sólo contra los fotógrafos que se meten en su vida privada.

Ben Affleck and Jennifer López in Santa Monica (9/May/2023). pic.twitter.com/l54oEGI30e

La segunda confusión la ocasionaron unas fotos en la alfombra roja de la película "The Mother", protagonizada por Lopez. En las imágenes parecen estar discutiendo, no obstante, un video muestra que la pareja simplemente estaba hablando y había mucho ruido.

Ben Affleck & Jennifer Lopez argue on the red carpet pic.twitter.com/ZSmSYRKC4D

No sequel they were just talking. pic.twitter.com/1EKe3PwCH8