Con un lenguaje propio de la festividad, el Presidente Gabriel Boric recitó unas décimas para dar por inauguradas las Fiestas Patrias en las fondas del Parque O'Higgins.

"Chile es un país gigante, hermoso, rico y diverso, lleno de garra y esfuerzo y talento impresionante", empezó el Mandatario.

"Es muy contradictoria nuestra situación actual. Hay necesidad real de cambios y un nuevo foco, pero ¿quieren unos pocos que todo siga igual?.. Cuánto nos cuenta entender que depende de nosotros -no de uno, no de otro, no de tal o cual poder- para poder atender lo importante y lo urgente. Hace falta tender puentes y trabajar mano a mano, con fuerza y desde temprano, por el bien de nuestra gente", dijo en otro de los versos.

Y, entre aplausos, finalizó: "En estas Fiestas espero que, mientras Chile recuerda y celebra, demos cuerda al cariño que sentimos, con el que hoy día decimos: salud y viva Chile, mierda!".

