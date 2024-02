Constanza Mackenna recordó incómodo casting con Herval Abreu

La actriz Constanza Mackenna recordó un incómodo momento que vivió en casa del director Herval Abreu, acusado de acoso sexual en 2018.

En el podcast "Me importas tú", la intérprete de "Generación 98" reveló que, antes de su exitoso paso por "Papá a la deriva" (2015), audicionó para un papel en la recordada teleserie "Soltera otra vez", cita que se concretó en la casa de Abreu.

"Fui a su casa y fue súper incómodo. Me terminé yendo, porque siempre he sido pudorosa y para dentro y todos me dicen como puedes actuar", partió contando la artista.

Posteriormente, el ex Canal 13 le entregó a la actriz un libreto con tres escenas, donde la última resultó ser "muy elevada de todo": "No entendía por qué estábamos haciendo un casting que nadie está grabando, no entendía por qué al director le tengo que hablar al oído y no a un actor y que él mire de afuera, sin entender. Es difícil cuando no sabes cómo funcionan las cosas y solamente tienes sensaciones", confesó.

"Solo le dije una escena al oído y eso ya me parecía totalmente perturbador. Me fue a dejar al auto y me decía 'no creas que estoy haciendo cosas...', como un parche antes de la herida", aseguró Mackenna.

Asimismo, el rostro de Mega señaló que, cuando aparecieron las primeras acusaciones en la revista Sábado de El Mercurio, no puso en duda a las víctimas: "Dije 'no me cabe duda de que es cierto'. Si yo hubiese querido exponerme más, probablemente también hubiera vivido eso", sentenció.