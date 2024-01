Cony Capelli sobre amistad con Pincoya: "Hay una distancia"

Tras la final de "Gran Hermano", mucho se había especulado sobre la amistad de Cony Capelli y Jennifer Galvarini.

Hace solo unos días, usuarios de redes sociales notaron que la bailarina había dejado de seguir a Pincoya en Instagram. Posteriormente, el periodista Luis Sandoval señaló que el quiebre entre ambas se debió a un episodio dentro del encierro.

"A Jennifer le pegó muy duro el saber que realmente Coni pidió su expulsión", aseguró el comunicador en "Me Late Digital".

"Hay una distancia"

Ahora bien, la ganadora del reality show se sinceró sobre su relación con la chilota, que llegó a ser su compañera más cercana durante los seis meses que duró el programa.

"La verdad es que yo no he querido referirme al tema por respeto a Jennifer porque primero uno tiene que hablar con la persona involucrada. Pero, en mi caso, no ha podido ser así ya que yo le envié un mensaje (después del cumpleaños del hijo de Pincoya) y ella, por la razón que sea, no lo respondió", dijo el nuevo rostro de Chilevisión a LUN.

"Sí hay una distancia y no porque yo lo quise sino porque se han dicho muchas cosas, Jennifer ha dicho varias y la verdad es que me ha molestado. Me he sentido dolida. Sin embargo, no guardo ningún rencor ni malestar", añadió.

No obstante, Capelli no cierra la puerta a una reconciliación con la técnico en enfermería, afirmando que "no diría que es un quiebre definitivo".