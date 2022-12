Coté López respondió a las críticas que ha recibido en redes sociales tras compartir diversas fotografías en las que aparece besando a su hijo en la boca, pero no a sus hijas. “Un beso sólo debe ser considerado como muestra de afecto. A mis hijas también las llené de besos hasta los 7, 8 años, antes de eso entienden lo que les enseñamos que es amor. No conozco ningún estudio científico que diga que esto es malo. Así que van a tener que aguantarse, porque me quedan al menos dos añitos dándole besitos, mientras él quiera. Más asqueroso me parece la gente que quiere darle una connotación sexual a algo tan puro”, comentó la influencer a través de sus historias.

