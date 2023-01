Dakota Johnson lanza áspera broma sobre "canibalismo" de Armie Hammer

La actriz estadounidense Datoka Johnson no dejó pasar la oportunidad para hacer una ácida broma respecto a los cuestionables fetiches sexuales del controvertido actor Armie Hammer durante la inauguración del festival de cine Sundance.

Este jueves, la intérprete de "The lost daughter" fue una de las invitadas de la cena de antesala para el evento y encargada de entregarle al director de cine italiano y su colaborador, Luca Guadagnino, el premio al "ícono internacional".

Cuando el cineasta de "Call me by your name", protagonizada por Hammer (Oliver) con Thimothée Chalamet (Elio), subió al escenario a recibir el galardón, Johnson hizo un divertido guiño a la recordada escena del durazno en el que Elio se masturba y luego Oliver se come.

"Luca me había pedido que interpretara el papel del durazno pero nuestras agendas chocaron. Gracias a Dios, porque entonces yo habría sido otra mujer que Armie Hammer intentó comerse", soltó ante las carcajadas del público.

Dos años atrás, Armie Hammer, quien estaba casado en ese momento, fue apuntado por varias mujeres a las que envió mensajes por querer esclavizarlas, ser un caníbal y mutilar partes de su cuerpo, además de ser acusado por una joven de abuso "mental, emocional y sexual".

Dakota Johnson jokes that she wasn’t cast in #CallMeByYourName: “Luca had asked me to play the role of the peach, but our schedules conflicted. Thank God, because then I would have been another woman that Armie Hammer tried to eat.” pic.twitter.com/9RZqeu4SCN