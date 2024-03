Diana Bolocco asegura que Chayanne le coqueteó cuando fue jurado de Viña

La presentadora Diana Bolocco reveló los múltiples guiños del cantante Chayanne en medio de una presentación en el Festival de Viña años atrás.

En la revelación, ocurrida durante su programa "Tarde o temprano" conducido además junto a Cristián Sánchez, Bolocco compartió algunos detalles del inolvidable momento.

¿Cómo fue el coqueteo de Chayanne a Diana Bolocco?

El tema saltó a la mesa luego de conversar sobre la situación similar que vivió Yamila Reyna, a propósito del "flechazo" que Alejandro Sanz tuvo con ella.

"Chayanne me coqueteó durante su show en Viña... no una, dos, ni tres veces, sino que en varias oportunidades", aseguró Diana Bolocco sobre la experiencia vivida en 2008.

"Es más, me cantó todo a mí", comentó la animadora, quien agregó que durante todo el espctáculom el intéprete de "Torero" "no me sacó los ojos de encima".

A pesar de que la exconductora de "Gran hermano" declaró que se sintió "intimidada", finalmente comentó que le "gustó" el coqueteo de Chayanne.