"Días difíciles": Jean Philippe Cretton alarmó con preocupante mensaje

Jean Philippe Cretton preocupó a sus seguidores al compartir un inquietante mensaje en sus redes sociales.

El rostro de CHV, que se ha sincerado en más de una ocasión sobre la depresión que padece, publicó una serie de fotografías enseñando su cambio de look, donde varios usuarios de Instagram notaron cierta pena en su mirada.

Ante esto, el conductor de "Podemos Hablar" respondió varios comentarios con mensajes como "no se va esa tristeza", o "cansa, cuando se hace de todo, cansa", así como también agradeció las palabras positivas de la gente.

La sincera reflexión de Jean Philippe

Posteriormente, el periodista abordó el tema en sus historias, señalando que últimamente no se ha sentido bien.

"Hoy está siendo de esos días difíciles amigos y amigas", confesó el también músico, afirmando que si bien sus cercanos lo "retan" por mostrarse débil ante el público "a veces siento que hablándole incluso a una cámara se me alivia un poco todo".

Asimismo el comunicador, que preocupó hace unos días al terminar en la clínica con otitis, añadió que "me han tocado hueas (sic) difíciles de vivir ahora último y no sé si por la misma depre no las sé llevar bien, no cacho. Pero bueno, ahora tengo que grabar PH así que hay que cambiar el swich y hacer lo mejor que se pueda", concluyó.