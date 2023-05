El chascarro de Kika Silva en su primera cita con Gonzalo Valenzuela: "Se pasó con amor"

El actor Gonzalo Valenzuela entregó detalles sobre su accidentada primera cita con la modelo Kika Silva, con quien mantiene una relación amorosa desde febrero de 2023.

En conversación con Eduardo Fuentes en el programa Buenas Noches a Todos de TVN, Valenzuela contó que la "conocía de antes" del Festival de Viña del Mar, pero que nunca había ocurrido algo amoroso entre ellos.

"La vi en la gala. Y había una pasarela para entrar y de ahí, claro, entrabas al show de la gala. La Kika estaba parada atrás, fui, la saludé, 'hola, ¿como estay?'. Y la vi con ese vestido", recordó.

"Quedamos ahí conversando, me senté, a 10 metros, atrás, a hacerme un cigarro. De repente la miro, y no, 'soy un idiota'. Con ese vestido y yo la tenía de espalda ahí. 'No, qué vergüenza', y me fui. Y me fui. Después le topé y le dije que me dio una vergüenza y empezamos a conversar. Y salimos un día (...) La invité a salir", agregó.

Su primera cita fue motivo de conversación entre Fuentes y el actor, ya que ocurrió un divertido incidente: "Se subió al auto y el primer día que salimos y ¡hip! Le dio hipo. Con hipo, súper coqueta. '¿Cómo estay? ¡Hip!", me decía. Pero no de tomar ni nada. Con hipo, pobrecita".

"Se pasó con amor", remató el enamorado actor.