El doloroso momento que vivió Daniela Aránguiz el día que se casó con Valdivia

La mediática Daniela Aránguiz reveló un humillante y doloroso momento que vivió el día de su matrimonio con el ex futbolista Jorge Valdivia.

La ex "Mekano" fue una de las invitadas en el más reciente episodio de "El Purgatorio", donde se explayó sobre su relación con el "Mago" e indicó que "ese matrimonio lo había inventado yo, siempre quise tener una familia convencional".

"Ayer firmé mi divorcio y me sentía sola y con sentimientos encontrados porque siento que fallé. Pero debo dar el ejemplo a mis hijos y no puedo normalizar lo que no es normal", contó Aránguiz.

La actual panelista de farándula relató que perdonó las múltiples infidelidades de su ex esposo porque "muchas veces pensé que era culpa mía, muchas veces me sentí fea, me pesaba".

"A Jorge lo amé con todo mi corazón y defendí lo indefendible por él. Pero desde que cumplí 30 años dije que ya no quiero esto para mí. Ahora me doy cuenta que Jorge nunca estuvo enamorado de m", agregó.

El día que se casaron

En un momento de sinceridad Aránguiz confesó que desde el día en que se casó con Jorge Valdivia conocía su actitud de mujeriego. Justo el día de su matrimonio, la ex "Mekano" descubrió algo extraño en el teléfono de su futuro marido: un número que estaba registrado como "Romario".

Sin embargo no se trataba del legendario futbolista brasileño. "Marco el número y me contesta Roxana Muñoz. Era mi amiga, ellos se hablaban por teléfono, y si tienes el teléfono de una mujer con nombre de hombre es por algo", detalló Daniela Aránguiz.

Tras descubrir la situación Aránguiz dijo que "dudé mucho ese día de casarme, le dije al chofer que se diera varias vueltas a la manzana, pero como mis amigas estaban ahí y tení todo pagado, me casé no más, pero con un dolor muy grande", concluyó.