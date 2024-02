El pasado drama de Jhonatan Mujica: Fue expulsado de un reality en Italia

El modelo chileno-venezolano Jhonatan Mujica dio a conocer una anécdota relacionada a sus experiencias pasadas en la telerealidad.

Para el exparticipante de "Tierra Brava", su paso por el programa de Canal 13 no correspondió a su primera vivencia en un reality.

De hecho, en charla con Matías Vega para el programa "Hiperactiva", Mujica relató que estuvo en este mismo formato en un espacio italiano, sin embargo, el rato que pasó ahí no fue precisamente extenso.

"Yo estuve en "Supervivientes" de Italia, la cuestión es que estuve una semana", confesó.

¿Por qué Jhonatan Mujica fue expulsado de un reality en Italia?

Según Mujica contó a Vega, el reality estaba enfocado en la supervivencia de los participantes en una isla, donde debían "cazar animales, comer y sobrevivir por su cuenta. Igual entretenido", describió.

Sin embargo, su estadía en el show no dio para más. "Tuve un tema con mi agencia de moda", dijo de partida Jhonatan Mujica.

"Ellos (agencia de moda) se involucraron con la agencia de televisión, que no tiene nada que ver una con la otra, y querían adjudicarse todos mis derechos", explicó.

"¿Qué hizo el canal? Me agarró y me sacó, así como una competencia random (aleatoria), una votación de dos minutos y el perdedor Jhonatan, cuando en las redes yo gané, pero igual me sacaron", cerró.