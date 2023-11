El último adiós: Elenco de "Friends" despide a Matthew Perry con íntimo funeral

Una semana después de su deceso, familiares y amigos despidieron al entrañable actor Matthew Perry, reconocido mundialmente por su papel como Chandler Bing en la serie "Friends".

Quienes fueron sus compañeros de reparto durante diez años, Courteney Cox, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc y David Schwimmer dieron el último adiós a Perry en una íntima ceremonia efectuada en en el cementerio Forest Lawn, cercana a los estudios Warner donde se rodó la serie.

Entre otros familiares, el funeral también contó con la presencia de su madre, Suzanne Morrison, su padre, John Bennett Perry, y su padrastro, Keith Morrison, según consignó el portal TMZ.

El momento cúlmine de la ceremonia quedó marcado por la interpretación de la canción de Peter Gabriel titulada "Don't Give Up", traducida como "No te rindas", cuyo contenido puede relacionarse con la lucha contra las drogas y el alcohol que marcó la vida del actor.

"No queda pelea o eso parece, soy un hombre cuyos sueños han abandonado, he cambiado mi rostro, cambié mi nombre, pero nadie te quiere cuando pierdes", dice una estrofa del sentido tema.

