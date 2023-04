Estrella porno sufrió ataque de hackers neonazis: Querían reclutar gente

La estrella de cine para adultos Riley Reid fue hackeada durante varios días: A inicios de mes, miembros de un grupo neonazi secuestraron su cuenta de Twitter y la llenaron de mensajes de odio.

Aprovechando que la actriz tiene 2,3 millones de seguidores, los sujetos usaron la red social para intentar reclutar gente en su secta, además de emitir mensajes transfóbicos, racistas, antisemitas y en contra de la pornografía, según detalló The Sun.

Reid explicó que el hackeo fue a través de su teléfono, con un intercambio de la tarjeta SIM: se metieron a sus cuentas en aplicaciones de distinto tipo, incuyendo sus cuentas de banco.

"Lo de Twitter fue horrible porque es la única red social que he podido mantener por los últimos 10 años. Era el único lugar donde me sentía segura siempre y me lo quitaron", contó a AVN.

Riley Reid recuperó su cuenta tres días después, pero no ha estado tan activa como antes del ataque.