Evaluna Montaner es blanco de críticas por no ir al ginecólogo en todo su embarazo

La actriz y cantante Evaluna Montaner, hija de Ricardo Montaner, ha sorprendido a sus fanáticos tras revelar que durante su embarazo no visitó nunca al médico.

Todo fue reverado en el último capítulo del podcast "Pensándolo bien, pensábamos mal", donde recordó que sólo una partera la atendió durante su embarazo.

Es por ello, que la joven no tuvo ultrasonidos ni los clásicos controles que se hacen las mujeres que esperan a sus hijos.

"Yo no tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe; todo fue con una partera con la que escuchaba su corazoncito con un estetoscopio, pero nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña", contó.

"Hice un embarazo bastante guiado por la fe", agregó.

Pese a ello, su primera hija junto al cantante Camilo Echeverry nació bien, la pareja fue tachada de irresponsable porque pusieron en riesgo la vida del bebé en gestación debido a que no pudieron identificar posibles complicaciones.

Vi que Evaluna dijo q no tuvo controles durante su embarazo porque dejó todo librado a la fe.

No sean así, no sean criaturas estúpidas.

Y no hagan responsable a Dios de sus malas decisiones.