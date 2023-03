Ex Jackass Bam Margera fue detenido por violencia doméstica tras patear a una mujer

Bam Margera, ex miembro del programa de MTV "Jackass", solo ha sabido de polémicas en el último tiempo. Problemas de adicción, asaltos, enfermedades, desapariciones y violencia han sido la tónica en la vida de este ex skater profesional, quien acaba de protagonizar un nuevo episodio.

Según reporta TMZ Margera fue arrestado por violencia doméstica luego de que una mujer asegurara que el hombre de 43 años la había agredido con una patada.

Si bien la policía no confirmó la identidad de la víctima, el portal estadounidense asegura que no se trata de su ex esposa Nikki Boyd, si no que de su actual novia.

De hecho el mes pasado Boyd presentó los papeles legales para concretar su divorcio de Bam Margera.

Pese a la gravedad de su delito, Margera fue dejado provisoriamente en libertad tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Por ahora se desconoce si la víctima presentará cargos contra el ex "Jackass".