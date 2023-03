Fabrizio Copano entrega su versión tras molestia de Pailita por chiste: "Uno nunca quiere ir contra las personas"

Durante un nuevo capítulo de "Podemos hablar" de CHV, el invitado Fabrizio Copano se refirió a la trastienda del supuesto conflicto entre el cantante urbano Pailita surgido en el Festival de Viña.

En conversación con Jean-Philippe Cretton, el comediante aclaró que sobre la molestia generada por el chiste sobre los besos a su mamá, "ya es mítico este momento porque hay tantas versiones".

"Yo, te lo juro, si supiera la verdad se las contaría, pero no tengo idea", aclaró Copano sobre la polémica situación, donde figuras de la televisión aseguraron que incluso Pailita le quería ir a pegar.

"Tú estás con la cabeza en otra parte, sigues en modo show y luego vi lo que decía en internet la declaración que él da, que es la que creo, porque en el fondo es la que viene de la fuente más cercana.

El comediante que triunfa en Estados Unidos comentó que "entonces él dice: "no, todo bien con Copano, le deseo lo mejor", yo lo mismo a Pailita" y agregó "de repente no sé, las mamás son más sensibles y creen que es un tema con él o con la mamá, y nada que ver. Nuevamente, yo me burlo un poco del meme que había".

"Uno nunca quiere ir contra las personas, sino que se ríe de las situaciones que todos comentamos", aseguró Fabrizio Copano, además de revelar que sacó el chiste del Kiwi en su rutina por ser "un momento delicado": Pero yo pensé en el meme y pensé que él (Pailita), obvio, también se lo tomaba con andina".