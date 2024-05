Fotomontaje de Katy Perry en la Met Gala engañó a la madre de la cantante

Una nueva versión de la MET Gala se llevó a cabo este lunes y, pese a que Katy Perry no asistió a la edición 2024, dio mucho que hablar.

A través de redes sociales, comenzaron a circular imágenes de la cantante en el evento luciendo unos llamativos vestidos, acorde a la temática "El jardín del tiempo". Sin embargo, estas fueron creadas mediante inteligencia artificial (IA).

Internet is playing with my mind right now 😭 #MetGala #KatyPerry pic.twitter.com/ElG7hLnaYb