Fran Maira dispara contra Nacha Michelson: "Me da risa y pena"

Las ex participantes de Gran Hermano Fran Maira e Ignacia Michelson nuevamente protagonizaron una discusión.

Como contexto, todo comenzó cuando fue conocido que el también anterior concursante engañó a Alessia con exchica reality Cass Zamorano, y Michelson aseguró que fue ella misma quien le presentó la chica al joven.

Además, Nacha comentó que ella habló con Alessia para contarle otras supuestas infidelidades del rubio, como que tenía una relación a escondidas con la modelo de Only Fans, quien se descargó en su cuenta de Instagram por la situación.

La modelo de OnlyFans usó su cuenta de Instagram para responder a una pregunta de sus seguidores sobre esta supuesta infidelidad. "La persona que inventó esto, y en verdad, me da mucha risa y pena", dijo Maira.

"No tienes nada tuyo para sobresalir"

¿Por qué gastas tu tiempo? ¿Por qué mierda te metes en problemas donde tu nombre no existe? Porque no tienes nada que ver en esta hueá (sic)", agregó la rubia, quien también se lanzó con todo contra Michelson.

Te metes igual porque no tienes nada tuyo propio para sobresalir, entonces te tienes que andar colgando de los cahuines de los demás y de los problemas ajenos que no tienen nada que ver contigo para colgarte, porque no tienes nada más que hacer".