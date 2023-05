Gaby Hernández revela que rechazó papel en nueva nocturna porque "pagaban muy poco"

Desde su aparición en "Pituca sin Lucas", Gaby Hernández se ha ganado el cariño del público en el área dramática de Mega, donde ha sido parte de ficciones como "Pobre Gallo", "Juego de Ilusiones" y "Casa de Muñecos".

Sin embargo, la destacada actriz decidió restarse de "Generación 98", nueva producción del canal perteneciente al Grupo Bethia ya que, según lo que reveló, le ofrecían una cifra bastante baja.

"Les dije que no porque me pagaban muy poco. Me ofrecieron un monto y yo lo único que solicité fueron 50 lucas más y me dijeron que no", dijo la intérprete a El Mercurio.

Así mismo, la recordada "Lita" continuó refiriéndose a la desigualdad de sueldos dentro de su gremio e hizo un llamado a sus colegas: "Yo no pretendo ganar lo que ganan otros actores porque eso es reflejo de lo que pasa en la sociedad y se debe pelear a través de Chileactores".

La actriz de 84 años, que afirma que "a estas alturas tampoco necesito la televisión", se encuentra actualmente trabajando en la obra "Viejas de Mierda" y el monólogo "Molly Bloom", además de su próximo estreno en el teatro con "Viña".