"Habrá consecuencias": Nidyan Fabregat anuncia demanda contra Viñuela por desubicados dichos

Nidyan Fabregat compartió hace unos días una feliz noticia: será madre por primera vez. Sin embargo, la exchica reality reveló que no la está pasando bien debido a los maliciosos comentarios hechos por José Miguel Viñuela y otros rostros de la farándula, donde la acusaban de oler mal.

"Estaba de invitado a un programa de televisión. Llega una chiquilla estupenda, estupenda, estupenda (...) La voy a saludar y siento olor como a poto, sentí olor a poto", relató el animador en el programa "Tal Cual" de TV+, en compañía de Raquel Argandoña y Pancha Merino, quienes estallaron en carcajadas ante la historia.

Posteriormente, Sergio Rojas reveló en "Que Te Lo Digo" que Viñuela hablaba de española: "ella parece que come mucho aliño y expelía un olor que era como hindú".

Nidyan Fabregat tomará acciones legales

Tras los dichos, la ex Pelotón contó a través de un live Instagram que ha recibido varios ataques en redes sociales, razón por la cual ha experimentado varios problemas de salud en la gestación, teniendo síntomas de pérdida que la tuvieron unos días hospitalizada.

"Lo encontré lo peor de lo peor, sólo de pensar que puedo perder a mi bebé me me parte el alma", expresó la modelo entre lágrimas, afirmando que se ha sentido humillada y que tomará medidas legales contra los involucrados.

"Dejaré el tema en manos de la justicia, pruebas tengo así que veremos cómo acaban ellos y espero que no sigan con esta cosa (...) Si le pasa algo a mi bebé con esto, van a tener consecuencias muy grandes y muy feas. Me muero si le pasa algo, estoy haciendo todo por ella. Estoy haciendo todo como debe hacerse", continuó la también cantante.

"Esas personas no tienen etica ni moral, ¿Por qué no hablan de ellos mismos...el Sergio Rojas? porque no les conviene", lanzó la española, que trató de hipócrita al periodista ya que fueron cercanos hace unos años.

"Yo calladita, se lo dejaré a la justicia, porque no caigo en lo mismo de ellos, no tengo nada más que decir de esas personas, ahora mismo tengo desprecio por esas personas", aseguró Fabregat entre sollozos.