Ignacia Michelson confesó que está pololeando hace meses

Ignacia Michelson, exchica reality y DJ, confesó que lleva varios meses pololeando, tras su conocida ruptura con el cantante de música urbana Marcianeke.

La joven contó que entró pololeando al reality show "Gran Hermano", "pero no lo mostraron. Yo siempre estuve de novia, lo dije varias veces y no lo mostraron".

"No es conocido, así que prefiero no decir quién es. Pero una mujer como yo tiene una lista de espera, pues. Termino con uno y viene el siguiente", se sinceró en entrevista con LUN.

Michelson reveló que su nueva pareja tiene casi su misma edad (30 años), ya viajaron a Europa juntos y "es chileno. Lo conozco hace mucho tiempo".

Ignacia Michelson y su nuevo amor: "Me entiende, me apoya, no me juzga, no es celoso"

"Siempre le gusté y, como yo siempre he estado de novia, cuando terminé apareció él. Bueno, cuando terminé (con Marcianeke) me fui a Ibiza con unas amigas y cuando regresé empezamos a salir", relató la ex "Gran Hermano".

Ignacia Michelson lanzó un "palo" a relaciones antiguas y dijo estar aliviada de no tener que cambiar su rol de pareja por el de una mamá: "Eso es agotador".

Con su nuevo pololo es puros elogios: "Me entiende, me apoya, no me juzga, no es celoso. Él está realizado, no es inseguro, tiene las cosas claras".