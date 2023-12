Iván Arenas contó cuando fue sorprendido fumando un cigarro en la clínica tras operación del corazón

El comediante Iván Arenas fue el último invitado en el nuevo capítulo de "Podemos Hablar", en donde detalló una insólita e irreponsable historia concerniente a su salud.

El animador Jean Philippe Cretton fue el primero en poner el tema sobre la mesa, al recordarle al personificador de "El profesor Rossa" la hilarante anécdota que le contó en privado.

Entonces, Arenas procedió a recordar la vez que fue operado por tercera vez del corazón y en la misma habitación de la clínica, desvergonzadamente procedió a encender y fumarse un cigarro.

"Me fumé un puchito"

Todo comenzó cuando Iván Arenas consultó a la enfermera si podía fumar, esto mientras se recuperaba después del complejo procedimiento. "Cómo se te ocurre", le dijo la trabajadora de salud.

"Pero no le pongai caca, me siento bien, me siento súper bien", replicó el hombre ante la respuesta negativa de ella. Entonces, Arenas contó que lo dejaron "solo un ratito" "y me paré con todos los adminículos".

En ese sentido, el humorista reconoció que "estaba mareado, pero yo sabía que en el bolsillo del pantalón tenía los cigarros, así que caminé pa' allá, me fumé un puchito en la ventana y entra el médico, hueón".

Ante la presencia de tal inaudita situación, el escandalizado doctor solicitó al paciente explicación. "Ya, pero no le pongai caca, si me pasa algo, pa' eso estai vo'", contestó entonces, sallida que hizo reír a los presentes del programa.

"A la larga fue anecdótico, supo todo el pabellón, supo todo el pasillo, pero es curioso, es anecdótico", cerró.