Javiera Acevedo y su emoción por hijo Kai: "Gracias a él soy la mejor versión de mí"

La actriz y modelo Javiera Acevedo no pudo contener las lágrimas luego de responder una emocionante pregunta sobre su pequeño hijo Kai.

En 2021, la figura de televisión dio a luz a quien se convirtió en su primer hijo, y ahora, en el capítulo más reciente de "La cabaña", Acevedo confesó cómo su llegada desde entonces le ha cambiado la vida.

Todo ocurrió cuando en en el espacio de Mega conducido por Karen Doggenweiler, además de la compañía de Mariela Sotomayor y Kenita Larraín, Pablo Acevedo entonó una pregunta que provocó la intensa reacción en la rubia.

¿Cuál fue la pregunta sobre su hijo que emocionó a Javiera Acevedo?

"Te pido que te traslades a lo siguiente. Han pasado 20 años, tu hijo tiene 22, ¿qué le dirías a Kai?", preguntó entonces Zúñiga, mientras a la mujer de 38 años se le llenaban los ojos de lágrimas.

Sin titubear, entonces Acevedo contestó "básicamente es darle las gracias por la maestra en la que me ha convertido, por darme esta sabiduría y madurez hermosa, que me ha hecho transformarme en una mujer radiante, que me hace cuestionarme toda mi vida para atrás".

En ese sentido, Javiera Acevedo dio a entender que el nacimiento de Kai vino a mejorar su vida: "Decirle que gracias a él soy la mejor versión de mí que siempre soñé ser. Que gracias a él tengo una conexión maravillosa de nuevo con mis papás".

"Y darle las gracias, porque no sé qué sería de mí si no estuviera él", cerró.